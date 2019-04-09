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Kayıp oğlunu öldürdüğünü itiraf etti

Arif Karakollu adlı şahıs, katıldığı televizyon programında, kayıp başvurusunda bulunduğu oğlu Engin Karakollu'yu tüfekle öldürüp, cesedini evinin bahçesine gömdüğünü söyledi.

DHA | 09.04.2019 - 18:03..
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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Kuyulutatlar köyünde  Arif Karakollu, 15 ay önce jandarmaya başvurup, 2 çocuğundan büyüğü olan ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Engin Karakollu'nun kaybolduğu ihbarında bulundu.

Kayıp oğlunu öldürdüğünü itiraf etti

Jandarmanın yaptığı aramalarda Engin Karakollu'nun izine rastlanmadı. Arif Karakollu, bugün eşi ve kızı ile birlikte oğlunun bulunması için bir televizyon programına katıldı.

Kayıp oğlunu öldürdüğünü itiraf etti

Arif Karakollu, programda eşi ve kızının salondan çıkarılmasından sonra oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Arif Karakollu, oğlunu, kendisine ve eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tüfekle ateş ederek ölürüp, cesedini evinin bahçesinde toprağa gömdüğünü, üzerine de saman balyaları koyduğunu söyledi. Arif Karakollu, programdaki itirafları ardından gözaltına alındı.

Kayıp oğlunu öldürdüğünü itiraf etti

CESET BULUNDU

Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Engin Karakollu'nun cesedini bulmak için köyde çalışma başlattı. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden getirilen özel eğitimli köpeğin de yer aldığı arama çalışmasında Engin Karakollu'nun cesedi, saman balyalarının altında toprağa gömülü bulundu. Battaniyeye sarılı şekilde bulunan Engin Karakollu'nun cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çevrede yapılan incelemede, olayda kullanılan tüfeğin metal kısmı evin çatısında, ahşap kısmı da kısmen yanmış şekilde bahçede bulundu. Yapılan incelemeden sonra ev mühürlendi. Engin Karakollu'nun, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle evin yanındaki kulübede yalnız kaldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 


Kayıp oğlunu öldürdüğünü itiraf etti

Kayıp oğlunu öldürdüğünü itiraf etti

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