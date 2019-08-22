taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7679
Euro
6.4004
Altın
1499.07
Borsa
95394.24
Gram Altın
278.021

Kayıp olarak aranan epilepsi hastasının cesedi bulundu

Epilepsi hastası Abdullah Aydoğan’ın cansız bedeni Karasu Çayı'nda ortaya çıktı.

DHA | 22.08.2019 - 23:16..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün ayrıldığı eve bir daha dönmeyen Abdullah Aydoğan'ı bulmak için ailesi ve yakınları arama çalışması başlattı.

Aydoğan ailesine mahalle sakinleri de destek verdi.

İLK DEĞERLENDİRME: NÖBET GEÇİRİP ÇAYA DÜŞTÜ

Bugün akşam saatlerinde mahalle sakinleri Karasu Çayı'nda Abdullah Aydoğan'ın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Abdullah Aydoğan'ın epilepsi nöbeti geçirip çaya düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp olarak aranan epilepsi hastasının cesedi bulundu

Kayıp olarak aranan epilepsi hastasının cesedi bulundu

Kayıp olarak aranan epilepsi hastasının cesedi bulundu

Kayıp olarak aranan epilepsi hastasının cesedi bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

620
Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

519
Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

508
Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

212
Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

52
TSK'da atama kararları açıklandı

TSK'da atama kararları açıklandı

57
Burak Özçivit: Fahriye çok iyi bir anne

Burak Özçivit: Fahriye çok iyi bir anne

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir