Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

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Ronaldo antrenmanlarına çocuklarıyla devam ediyor

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Mersin'de bir gemide 34 kilo 795 gram kokain bulundu

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1 Hadımköy ve Derince'ye yeni hastaneler kurulacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hadımköy'de 100, Derince'de 250 yataklı yeni hastaneler kuruyoruz." dedi.

2 Av tüfeğini temizlerken annesini vurdu Çorum'da, 65 yaşındaki Zöhre İ., oğlu Seyfullah İ.'nin temizlediği av tüfeğinden çıkan kurşunla yaralandı.

3 Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 12'ye çıktı Azerbaycan'da 1 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 12'ye, vaka sayısı ise bin 148'e yükseldi.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor

5 Koronayı yenen Dr. Köse, kızının doğum gününü kutladı Kızı Tilbe Nil'in telefonla 14'üncü doğum gününü kutlayan Köse, "Koronavirisü yendim" derken, kızı, "Bu benim en iyi doğum günü hediyem" dedi.

6 Bingöl'de 15 günlük bebek koronayı yendi Koronavirüs tedavisi tamamlanan 15 günlük bebek, alkışlarla taburcu edildi.