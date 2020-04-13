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Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

Kütahya’da, sabah evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan İbrahim Selahattin Karagür'ün cansız bedenine gölette ulaşıldı.

DHA |
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Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

 

Kütahya’da yaşayan İbrahim Selahattin Karagür (73), sabah evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Saat 16.00 sıralarında Akkent Mahallesi’ndeki gölet çevresinde dolaşan İbrahim Göl, su içerisinde hareketsiz bir kişi olduğunu görünce polis ekiplerine haber verdi.

Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni gölette bulundu -2

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

AFAD ekiplerince sudan çıkarılan cansız bedenin ailesinin kayıp olarak aradığı İbrahim Selahattin Karagür'e ait olduğu belirlendi.

Karagür'ün cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Karagür'ün cep telefonu, bozuk paraları ve gözlüğü ise su kenarındaki ayakkabısının içinde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni gölette bulundu -1

Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni gölette bulundu -3



Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni gölette bulundu -4

Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni gölette bulundu -5

Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni gölette bulundu -6

Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni gölette bulundu -7

Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni gölette bulundu -8

Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni gölette bulundu -9

Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni gölette bulundu -10

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