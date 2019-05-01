Kayıp Ömer'in 24 gün sonra cesedi bulundu

Çaldıran ilçesine bağlı Kalkandere Mahallesi’nde yaşayan Ömer Topgaç, 7 Nisan Pazar günü avlanmak için Kaz Gölü’ne gittiğini söyleyerek evden çıktı. Daha sonra eve dönmeyen Topgaç’ın ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

ÖZEL SU ALTI EKİBİ ÇALIŞMA YAPTI

Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Topgaç’ın bulunması için bölgede arama çalışması başlattı. Ankara'dan gelen 8 kişilik özel su altı ekibinin de görev yaptığı çalışmalarda Çaldıran'dan Muradiye'ye kadar olan 53 kilometrelik dere yatakları ve 2 HES barajı tarandı.

Ekiplerin günlerdir sürdürdürdüğü çalşmalarda Topgaç'ın izine raslanmadı. Yapılan detaylı arama çalışmalarından sonuç alamayan Ankara'dan gelen özel su altı ekibi bugün çalışmalarını sonlandırdı.

300 METRE UZAKTA BULUNDU

Ancak bir vatandaşın ihbarı üzerine ekipler tekrar bölgeye gitti. Kalkandere Mahallesi'ne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ve gencin kaybolduğu değerlendirilen yere de yaklaşık 300 metre mesafedeki dere içinde bir ceset bulundu. Ekipler, cesedin kayıp Topgaç'a ait olduğunu belirledi. Topgaç'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

































