Kayısı bahçesinde canına kıydı

Malatya Kaynarca Mahallesi'nde 22 yaşındaki Yusuf Kaya, kayısı bahçesine giderek bir ağacın altına oturdu.

AV TÜFEĞİYLE İNTİHAR

Askerden yeni geldiği öğrenilen Yusuf Kaya, yanındaki av tüfeği ile başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yusuf Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.