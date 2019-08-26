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'Kayıt parası' ve 'özel sınıf' iddialarına soruşturma

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı kullarda özel sınıfların oluşturulduğu ve halen kayıt parası alındığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

DHA | 26.08.2019 - 04:34..
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'Kayıt parası' ve 'özel sınıf' iddialarına soruşturma

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te yayınlanan 'Hafta Sonu' programında, Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

"SORUŞTURMA BAŞLATTIK"

Okullarda 'kayıt parası' alındığı ve okul içinde 'özel sınıf' açıldığına yönelik şikayetler üzerine soruşturma başlattıklarını belirten Bakan Selçuk, "Hangi okulda bu tür bir fiil işlenmişse bununla ilgili gelen şikayetleri toparlayıp bu okulların tamamına ilişkin soruşturmayı başlattık. Bunun kesinlikle yapılmaması gerektiği ve asla izin vermeyeceğimizi de çok büyük kararlılıkla ortaya koyduk. Bir okulun içinde ayrı sınıfı farklı bir şeye dönüştürmek bizim asla onaylamayacağımız bir şey" diye konuştu.

'Kayıt parası' ve 'özel sınıf' iddialarına soruşturma

"ÖĞRENCİ VE VELİLERİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"

Bakan Selçuk, kapanan özel okullara ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu yıl başladığımız özel öğretim kurumlarında bazı standartların getirilmesi konusunda çalışmalar var. Yani bu okulların açılabilmesinin birtakım fiziksel şartların haricinde açan kurumun yetkinliği ile ilgili bazı kriterler ve standartlar üzerinde çalışılıyor ve bu da bitmek üzere. Binlerce okuldan söz ediyoruz. Bunlardan 1- 2 tanesinde bir problem oluyor. Bu sistemin bütünü içinde bir okul üzerinden bütün özel okulları yaftalarsak bu gereksiz güvensizlik oluşturuyor. Ama bu tür bir okul varsa da gereğini yapmak öğretmenleri, çocukları, velileri mağdur etmemek bizim sorumluluğumuz. Öğrenci ve velilerimizi mağdur etmemek için gerekli tedbirleri alıyoruz. Biz bu olayın da farkındayız. Soruşturma başlatıldı."

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