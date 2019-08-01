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İstanbul'da kaydı olmayan mültecilerin ilk grubu gönderildi

Mega kentte oturum izni olmayan mültecilerden 14 bin 904'ünün kayıtlı oldukları kentlere ve göç merkezlerine gönderildiği açıklandı.

AA | 01.08.2019 - 12:18..
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İstanbul'da kaydı olmayan mültecilerin ilk grubu gönderildi

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'daki mültecilerle ilgili; "İstanbul'da 1 milyon 69 binin kaydı var. Bunların 547 bini Suriyeli, 522 bini de ikametli, düzenli göçmen dediğimiz. Bizim bunlarla ilgili bir problemimiz yok, problem bunun dışında olanlarla." demiş ve kaydı olmayan mültecilerin şehirden gönderileceklerini açıklamıştı.

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İstanbul'dan gönderilme işlemleri 20 Ağustos'a kadar devam edecek mültecilerle ilgili İstanbul Valiliği 12-31 Temmuz arası yapılan çalışmaların bilgisini verdi.

Valilikten yapılan açıklamada;

"Düzensiz göçle gelen 12.474 yabancı uyruklu kaçak göçmen, Bakanlığımızın belirlediği Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edilmiştir. Bu kapsamdaki yabancıların ülkelerine geri gönderme işlemleri sevk edildikleri merkezlerde sürdürülmektedir.

Aynı dönemde, hiçbir ilde kaydı bulunmayan 2.630 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir." ifadelerine yer verilldi.

Buna göre toplamda 14 bin 904 mülteci mega kent İstanbul'dan gönderilmiş oldu.

İstanbul'da kaydı olmayan mültecilerin ilk grubu gönderildi

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