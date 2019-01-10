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Kaymakam devreye girdi köylüler kurdu doğaya saldı

Muş Varto'da köylüler tarafından yakalanan kurt, Kaymakam'ın girişimleriyle doğaya bırakıldı.

İHA | 10.01.2019 - 10:11..
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Varto ilçesine bağlı Yukarı Alagöz köyündeki vatandaşlar tarafından bir kurdun yakalandığı ve köpeklere yem edileceği ihbarını alan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, hemen belediye ekiplerine talimat verdi.

KURT DOĞAL ALANINA SALINDI

Kurdun köylülerin elinden alınarak doğaya yeniden bırakılması için Varto Belediyesi Zabıta Amirliği ve veteriner hekimi, hemen Yukarı Alagöz köyüne giderek kurdun bulunduğu yeri tespit etti. Yakalanan kurdu köylülerin elinden alan ekipler, Varto Belediye binası önüne getirdi. Burada yapılan işlemlerin ardında kurt, doğal yaşamına kavuşturulmak üzere bırakılacağı doğal alana götürüldü.

Kaymakam devreye girdi köylüler kurdu doğaya saldı

Zabıta Memuru Orhan Çelik, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz’ın talimatı üzerine köye gittiklerini belirterek, “Kurdu vatandaşların elinde alıp getirdik. Doğal yaşam alanına bırakmak üzere bırakacağız.” dedi.

Varto Belediye ekiplerince köylülerden alınan kurt, tedbir amaçlı olarak bayıltılmasının ardından bağlı olan ayakları ve ağzı açılarak, doğaya bırakıldı.

Kaymakam devreye girdi köylüler kurdu doğaya saldı


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