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Kaymakamın oğlunun hayatını kaybettiği kavganın anı

Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın 14 yaşındaki oğlu Safa Akif İnan’ın hayatını kaybettiği kavganın, güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

İHA | 02.07.2019 - 16:09..
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Denizli’de yaşanan olayda, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın 14 yaşındaki oğlu Safa Akif İnan bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. İddiaya göre Safa Akif İnan, kavgadan birkaç gün önce, 14 yaşındaki B.Ç. ile sosyal medya üzerinden konuştu.

ÖZÜR DİLEYİP BARIŞTILAR

İkili, bir araya gelerek Safa Akif İnan’ın ağabeylerinin de bulunduğu ortamda konuşarak birbirlerinden özür diledi. Bu yıl ortaokulu bitiren ve LGS sınavına giren 14 yaşındaki B.Ç., hem Safa İnan’dan hem de ağabeylerinden özür diledi. Kaymakam Kemal İnan’ın 14 yaşındaki oğlu Safa İnan da B.Ç.’den özür diledi. Ancak daha sonra olay yerine gelen ve bir önceki konuşmadan kimsenin tanımadığı K.E., B.K., A.S.K., İ.S. ile Ahmet Burak İnan ve Mehmet Buğra İnan arasında tartışma başladı.

Kaymakamın oğlunun hayatını kaybettiği kavganın anı VİDEO

OLAY ANI KAMERADA

Sakız çiğneme tartışması ile alevlenen olay, bıçaklama ile sona erdi. Karın boşluğundan aldığı darbe ile Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Safa İnan, yapılan ameliyatın ardından sabaha karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan kavganın, güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Safa Akif İnan ve B.Ç.’nin, birbirlerinden özür dilemesinin ardından arkalarını dönerek grubun yanından ayrıldıkları görülüyor. Daha sonra görüntülerde Safa Akif İnan, bölgede bulunan kafeye girmek üzereyken, K.E., B.K., A.S.K. ve İ.S.’nin bulunduğu grubun, ağabeylerine saldırması yer alıyor.

Ağabeylerinin kavganın ortasında kaldığını gören Safa Akif İnan, koşarak kavganın olduğu bölgeye gidiyor. Bu sırada, K.E., B.K., A.S.K. ve İ.S.’nin bulunduğu gruptan bir kişi üzerine doğru gelen Safa Akif İnan’ı karın boşluğundan bıçaklıyor. Yaralanan Safa Akif İnan, koşarak kafeye giriyor. Bacağından bıçaklanan ağabeyi de Safa İnan’ın peşinden geliyor.

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