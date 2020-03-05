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Kaynak kuyruk yapılan at

Antalya'da kuyruğu kopan ata, diğer atlardan alınan kuyruk kılları ile yeni kuyruk yapıldı.

DHA | 05.03.2020 - 14:01..
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Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Uzunoluk Mahallesi'nde yaşayan veteriner hekim Halil Bilgin, bakımını üstlendiği 3 rahvan attan birinin kısa süre önce kuyruğunun koptuğunu fark etti.

3 yaşındaki 'Asım' adlı atının kuyruğu koptuktan sonra psikolojisinin bozulduğunu fark eden Bilgin, çözüm aramaya başladı.

2.5 SAAT SÜRDÜ

Yaptığı araştırmalar sonunda da yeni kuyruk yaptırmaya karar veren Halil Bilgin, arkadaşı olan kuaför Fikret Kavurt'tan yardım istedi. Halil Bilgin'in baktığı diğer iki attan alınan kıllar bir araya getirilerek, yaklaşık 2.5 saat süren 'kaynak' denilen yöntemle atın kuyruğuna takıldı.

Atının kopan kuyruğunun yerine yenisini yaptırdı İZLE

"O DA KUYRUĞUNUN YAPILDIĞINI HİSSETTİ"

Halil Bilgin, "At çok hareketli olmasına rağmen hiç hareket etmedi. O da kuyruğunun yapıldığını hissetti. Gerçekten de ortaya çok güzel bir eser çıktı." dedi.

Kaynak kuyruk yapılan at

"HAYVANLARI SEVMEK LAZIM"

Kuaför Fikret Kavurt da "Biliyorsunuz bayanlar görsel olarak her şeye çok önem verir. Dedik ki at için neden olmasın? Hayvanların da bu tarz şeylere ihtiyacı var. İşlemlerimizi yaptık, sağ olsun tayımız da işlemler yapılırken, bizlere çok yardımcı oldu. Her şey çok güzel oldu hayvanları sevmek lazım." diye konuştu.

Kaynak kuyruk yapılan at

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