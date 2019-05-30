Şanlıurfa'da kaynananın fırlattığı diş fırçası silah sayıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kocası C.Ç'den şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa şikayette bulunan, tartıştığı kayınvalidesi S.B'nin (58) de "diş fırçası" fırlatıp kendisini darbettiğini öne sürerek polis merkezine müracaat eden H.Ç'nin başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

BASİT YARALAMA SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin, Siverek 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesiyle zanlılar hakkında "basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAYINVALİDEYE 120 GÜN HAPİS CEZASI

2. Ceza Dairesi'nde yeniden yapılan yargılamada, kayınvalidenin gelinine fırlattığı "diş fırçası"nı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesine göre "silah" olarak değerlendiren mahkeme, S.B'ye "basit yaralama" suçundan 120 gün hapis cezası verdi.

PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Hapis cezasının 2 bin 240 lira para cezasına çevrilmesini kararlaştıran mahkeme, sanığın herhangi bir sabıkasının bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı.