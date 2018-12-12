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Kaynanası yüzünden kendini yakmaya kalktı

23 yaşındaki genç, kaynanasının eşini kendisinden sakladığını ve hamile olan eşinin annesi tarafından düşük yaptığını iddia ederek intihara kalkıştı.

İHA | 12.12.2018 - 02:30..
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Bursa'da meydana gelen olayda 23 yaşındaki İ.V. beş aydır eşini ve çocuklarını kayın validesinin sakladığını ve çocuklarını öldürdüğünü öne sürerek oturduğu evin terasına çıkarak ateş yaktı.

Kaynanası yüzünden kendini yakmaya kalktı

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

İ.V. yanına aldığı bir bidon benzini üstüne dökerek kendisini yakmaya çalışırken olayı gören komşuları ve çevredeki vatandaşlar polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinden beş aydır görmediğini iddia ettiği eşinin gelmesini ve çocuklarının öldürdüğünü öne sürdüğü kaynanasının tutuklanmasını istedi. Kısa süre sonra polis ekipleri eşini ve kaynanasını alarak olay yerine getirdi.

Kaynanası yüzünden kendini yakmaya kalktı

Kaynanası yüzünden kendini yakmaya kalktı VİDEO

EŞİ İKNA EDEMEDİ

Üç katlı evin çatısına çıkan İ.V.’yi olay yerine gelen eşi de ikna edemedi. Müzakereci polislerin gelmesiyle de ikna olmayan İ.V.’nin yanına eşi ve ekipler çıkarak burada ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık üç saat süren ikna çabaları sonrasında eşiyle kol kola aşağıya indirilen İ.V. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Genç adamın karakolda alınan ifadesinde, ’’ Eşimin yüzünü beş aydır göremiyorum, çocuklarımı düşük yaptırdı, kayınvalidemin ceza almasını istiyorum’’ dediği öğrenildi.
Kaynanası yüzünden kendini yakmaya kalktı

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