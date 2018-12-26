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Kayseri Hayvanat Bahçesi'nden kar manzaraları

Kar yağışıyla beyaza bürünen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde kurt, ayı, deve, aslan, ördek ve yaban keçisi gibi birçok hayvanın karda dolaşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

AA | 26.12.2018 - 16:08..
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Bugün kar yağışının yoğunlaştığı Kayseri'de, hayvanat bahçesinde; özellikle kurt, ayı, deve, aslan, ördek ve yaban keçilerinin açık barınaklarında verdiği sevimli pozlar, insanın içini ısıtıyor.

BAZI HAYVANLAR BARINAĞA ALINDI

Kar yağışının ardından zebra, kaplan ve maymun gibi bazı hayvanlar ise kapalı barınaklarında ısındı. Hayvanat bahçesinin sakinlerine, vücut dirençlerinin düşmemesi için vitamin ve mineral katkıları ile kalori oranı yüksek yemler veriliyor.

Kayseri Hayvanat Bahçesi'nden kar manzaraları

İŞTE O HARİKA MANZARALAR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak ise ''Kayseri'ye bugün kar yağdı. Barınaklarımızda hayvanların yaşam kalitelerini yükseltme adına elektrikli ve doğalgazlı ısıtma sistemlerimiz var. Hayvanlarımızın sağlıklarında herhangi bir sıkıntı yok. Her mevsim şartlarında yaşayan hayvanlarımız mevcut. Hayvanlarımızın yem katkı maddelerini dönem dönem değiştiriyoruz. Kış mevsiminde de enerji miktarlarını artırıcı yemler vermekteyiz.'' şeklinde konuştu.

Kayseri Hayvanat Bahçesi'nden kar manzaraları

Kayseri Büyükşehir Hayvanat Bahçesi'nden manzaralar...

Kayseri Hayvanat Bahçesi'nden kar manzaraları

Kayseri Hayvanat Bahçesi'nden kar manzaraları

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