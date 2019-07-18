Kayseri Melikgazi'de isyan ettiren karpuz müdahalesi

Geçtiğimiz günlerde balon satan çocuğun balonlarına el koyarak ağlatan Kayseri Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, şimdi de karpuz satıcına müdahale etti.

Karpuz satıcısı ise o anları kameraya kaydetti.

KEPÇEYLE KAMYONA YÜKLEDİLER

Ensonhaber Whatsapp hattına gelen videoda karpuz satıcısı, zabıtaya; "Kepçeyle yüklüyorlar. Allah, kitap, Kur'an bunu kabul eder mi? Faturam var, her şeyim var. Yazık, biz buna emek verdik, para verdik. Hırsızlık yapmıyorum, ben Suriyeli değilim. Biz Allah kulu değil miyiz? İlla gavur mu olalım, Suriyeli mi olalım? 9 çocuk ekmek yiyor bundan. Biz terörist, vatan haini olsak bunu yapmazlar. Garibanı s..... Ne devlet var, ne millet var. O kadar oy verdik. Lanet olsun. Faturası var, halden aldım. Benim 10-15 milyarlık sermayemi çöpe atıyorlar. Emeklerim böyle gidiyor." diyerek isyan etti.

Kayseri'de zabıtanın kepçeli karpuzcu operasyonu VİDEO