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Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 58 gözaltı kararı

Kayseri polisi, bir günde iki ayrı FETÖ operasyonu başlattı. Ankesörlü arama ve gaybubet evlerine operasyonlar düzenlendi.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 07:59..
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Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 58 gözaltı kararı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM Şube Müdürlüğünce, Fetullahçı Terör Örgütünün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlattığı çalışmalarda, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 39 askeri personelin ardışık olarak arandıkları, bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından örgütsel aramalar olduğu değerlendirilerek, şüpheliler hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda bu şahıslardan 10’u hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı tespit edildi. Haklarında işlem yapılamayan 17’si muvazzaf, 12’si KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FARKLI İLLERDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Bu sabah saatlerinde Kayseri merkezli olmak üzere, Ankara, Adana, Eskişehir, İzmir, Muğla, Mardin illerinde 29 kişi için eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Arama, yakalama ve gözaltı işlemleri şu an için devam etmektedir.

Ayrıca, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda, firar durumda olan toplam 39 kişinin 18'i hakkında Kayseri mahkemeleri, 21 kişi hakkında ise Ankara, Konya, Adıyaman, Manisa, Sivas, İzmir, Ordu, Amasya, Mardin, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray illerine bağlı mahkemeler tarafından yakalama kararı verildiği anlaşıldı.

Şahısların yakalanmamak üzere saklandıkları yerler olarak tanımlanan gaybubet evlerinin Kayseri'deki yerleri tespit edildi. Sabahın erken saatlerinde harekete geçen ekipler, 39 şahsa yönelik aynı anda operasyon başlattı. Gözaltı kararı verilen 39 şahıstan 18'inin karı koca olarak birlikte arandıkları tespit edildi.

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