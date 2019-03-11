taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.45345
Euro
6.1314
Altın
1297.355
Borsa
101538.28
Gram Altın
227.359

Kayseri merkezli 'renkli reçete' operasyonu

Kayseri merkezli 7 ilde, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden, 20'si adliyeye sevk edildi.

AA | 11.03.2019 - 09:54..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bazı doktorların renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yazdıkları sözde hastaların, bu ilaçları anlaştıkları eczanelerden temin ettikleri ve yasa dışı yollarla sattıkları iddiası üzerine başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 28 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kayseri merkezli 'renkli reçete' operasyonu

ZANLILARDAN 8'İ SERBEST KALDI

Zanlılardan 8'i, jandarmada ifadesi alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Kayseri merkezli 'renkli reçete' operasyonu

FİRARİ 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma çerçevesinde, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Jandarma ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin desteğiyle, dedektör köpeğin de kullanıldığı Kayseri merkezli İstanbul, Adana, Konya, Malatya, Erzurum ve Tekirdağ'da 7 Mart'ta düzenlenen operasyonda 28 kişi yakalanmıştı.

Kayseri merkezli 'renkli reçete' operasyonu

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kayseri merkezli 'renkli reçete' operasyonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

160
Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

26
Kuveytlilerin en çok sevdiği lider Erdoğan

Kuveytlilerin en çok sevdiği lider Erdoğan

70
Kız arkadaşının eski sevgilisine darp

Kız arkadaşının eski sevgilisine darp

121
Akdeniz'de Türkiye'i by-pass etme planı

Akdeniz'de Türkiye'i by-pass etme planı

28
Gebze-Halkalı demir yolu hattının çalışmaları bitti

Gebze-Halkalı demir yolu hattının çalışmaları bitti

41
Jennifer Lopez nişanlandı

Jennifer Lopez nişanlandı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir