Kayseri Şehir Hastanesi tam puan aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri, art arda açılarak vatandaşlara hizmet sağlamaya başladı.

VATANDAŞLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Yalnızca açıldığı illere değil, bulunduğu bölgeye hizmet vermeye başlayan hastaneler, vatandaşların yüzünü güldürdü.

DEĞERLENDİRME YAPILDI

Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla hasta ve çalışan güvenliği başta olmak üzere verimlilik, etkililik, etkinlik, süreklilik ve zamanlılık, hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan standartların uygulandığı Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesi, YDA Sağlık tarafından işletilen Kayseri Şehir Hastanesi’nde, 27 Şubat -1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi.

KAYSERİ TAM PUAN ALDI

Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ekip tarafından hastanenin bütün birimlerinin yerinde görülerek, kalite standartları açısından sunulan tüm sağlık hizmetlerinin titizlikle ele alındığı değerlendirme sonunda, Kamu Özel İşbirliği modeliyle YDA Group tarafından yapımı gerçekleştirilen ve 1.607 yatak kapasiteye sahip Kayseri Şehir Hastanesi, tüm kamu ve özel hastaneler içerisinde 100 tam puan alan ilk kuruluş olma başarısını gösterdi.

İLK KEZ BİR HASTANE TAM PUAN ALDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen YDA Group Sağlık Grubu Koordinatörü Dr. Elif Sözer, Türkiye’de ilk kez bir hastanenin 100 tam puan almasının büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

3 MİLYONA YAKIN MUAYENE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sözer, şunları kaydetti: "Ülkemizde hizmet sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları için hedeflenen kalite düzeyini ortaya koymak, uygulamaya yönelik rehberlik etmek, Dünya Sağlık Örgütü hedefleri, uluslararası gelişmeler, ülke sağlık sistemi ihtiyaç ve öncelikleri esas alınarak geliştirilen Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesi, Sağlık Bakanlığımız tarafından çok büyük titizlikle gerçekleştirilen önemli bir denetim. Hizmete açıldığından bu yana henüz bir yıl olmadan 2 milyon 778 bin 237 muayene ve 53 bin 462 ameliyat gerçekleştirilen Kayseri Şehir Hastanesi’nde sağlık hizmetlerinin kalitesini en yükseğe taşımak adına yaptığımız bütün yenilikler ve iyi uygulamaların standartların tümünü karşılaması bizler için çok büyük bir başarı. Bu başarıda emeği geçen, Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik nezdinde tüm sağlık çalışanlarına ve YDA Sağlık ekibine teşekkür ediyorum."