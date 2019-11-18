Kayseri'de 10 günlük bebek yatağında ölü bulundu

Kayseri'de Sahabiye mahallesi Dalaman Sokak'ta, Suriye uyruklu Mustafa ve Zeynep U., sabah uyandıklarında bebeklerinin hareket etmediğini fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, henüz adı konmamış bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

10 GÜNLÜK BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Henüz 10 günlük olan ve ölümü şüpheli bulunan bebeğin cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Baba Mustafa U. ise ekiplerin çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.