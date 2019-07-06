taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6281
Euro
6.3124
Altın
1399.43
Borsa
99634.78
Gram Altın
253.27

Kayseri'de 100 motorlu düğün konvoyu

Dünya evine giren motorcu çift, evlenirken de motorlarından inmediler.

İHA | 06.07.2019 - 12:36..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Kayseri’de yaşayan motosiklet tutkunu Ali ve Ayşe Avcı çifti, motosiklet tutkularını düğünlerinde de gösterdiler.

Gelin ve damat düğün aracı olarak kendi motorlarını kullanırken, motorcu arkadaşları da bu günlerinde onları yalnız bırakmadı.

Yaklaşık 100 adet motorla arkadaşları için düğün konvoyu oluşturan motorcular, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

DÜĞÜN SALONUNDA MOTOR ŞOV

Motorcu konvoyu, gelini evinden almaya gittikten sonra düğün salonuna da giderken yoldaki vatandaşların büyük ilgisiyle karşılandı. Düğün salonunda da şov yapan motorcular, salonun ortasında lastik yaktılar. Salonda gelin ve damat motosikletlerin oluşturduğu çemberin içinde ilk danslarını yaptılar

Kayseri'de 100 motorlu düğün konvoyu

"MOTORCUYUZ, MUTLUYUZ"

Kendi gelin aracı olarak motorlarını kullanan çift, düğün salonuna girerken hissettiklerini ‘Mutluyuz, mesuduz, motorcuyuz. Böyle de devam edecek İnşallah. Motorları maviliklere süreceğiz. Yanımızda olan bütün arkadaşlarımızdan Allah razı olsun’ sözleriyle ifade etti. Kayser Motosiklet Sporları Kulübü Başkanı Metin Tek ve Türkiye Kadın Motosiklet Kulübü Başkanı Ayfer Sanal da yeni evli çiftlerin yanında olduklarını belirterek, sözlerini şu cümlelerle tamamladı;

Motorcu çift, nikah merasiminin ardından motosikletlerden oluşturulan çember içinde arkadaşlarıyla eğlendiler.

Kayseri'de 100 motorlu düğün konvoyu

Kayseri'de 100 motorlu düğün konvoyu

Kayseri'de 100 motorlu düğün konvoyu

Kayseri'de 100 motorlu düğün konvoyu

Kayseri'de 100 motorlu düğün konvoyu

Kayseri'de 100 motorlu düğün konvoyu

Kayseri'de 100 motorlu düğün konvoyu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

335
Gürcistan'ın elektrikli otomobili

Gürcistan'ın elektrikli otomobili

577
Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

530
İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

114
Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

58
Afrika Uluslar Kupası'nda Fas elendi

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas elendi

9
Denizli'de driftçi sürücüye 7 bin lira ceza

Denizli'de driftçi sürücüye 7 bin lira ceza

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir