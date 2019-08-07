taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4869
Euro
6.137
Altın
1489.65
Borsa
99767.65
Gram Altın
262.58

Kayseri'de 12 göçmen ticari takside yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin ticari taksiye yaptığı operasyonda 12 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yapan 2 kişi de gözaltına alındı.

İHA | 07.08.2019 - 13:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile ilgili yapılan mücadele kapsamında kent merkezine göçmen getireceği bilgisi alınması üzerine 2 kişiyi takibe aldı.

Kayseri'de 12 göçmen ticari takside yakalandı

TİCARİ TAKSİDE YOLCULUK

Kayseri-Malatya yolu polis kontrol noktasında, göçmenleri taşıyan ticari taksiye yapılan operasyonda, 12 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla ülkeye girip, üçüncü ülkelere gitmek isteyen kaçak göçmenlerin sevk ve idaresine organizatörlük yapan C.Ü. ve G.Y. de gözaltına alındı.

Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

136
Türkiye genelindeki şoförlere iyi ahlak genelgesi

Türkiye genelindeki şoförlere iyi ahlak genelgesi

95
İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

306
ABD'den YPG'ye silah yardımına devam

ABD'den YPG'ye silah yardımına devam

196
Fransa'da polis şiddetten vazgeçmedi

Fransa'da polis şiddetten vazgeçmedi

66
Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

113
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir