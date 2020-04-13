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Kayseri'de 14 katlı bina karantinada

Talas ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 katlı bina karantina altına alındı.

DHA |
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Kayseri'de 14 katlı bina karantinada

 

Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Ertuğrul Caddesi üzerinde bulunan Nakış Apartmanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısı karantina altına alındı.

Kayseri'de 14 katlı bina karantinada

14 KATLI BİNA, 14 GÜN KARANTİNADA

14 katlı binaya gelen polis ekipleri, apartmanın dış kapısına şerit çekerek giriş ve çıkışı 14 gün süreyle kapattı. Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi.

Kayseri'de 14 katlı bina karantinada

GİRİŞ ÇIKIŞLAR OLMAYACAK

Karantina altına alınan binada nöbet tutmaya başlayan polis, giriş ve çıkışa izin vermezken, binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Kayseri'de 14 katlı bina karantinada

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