Yürekleri dağladı! 'Bana sarılmıyorsan bir daha gelme'

Rize’de bir vatandaş Süleyman Soylu için intihara kalkıştı

1 Nijerya'da 150 silahlı çete üyesi yakalandı Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ogun eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 150 kişi yakalandı.

2 Kayseri'de 14 katlı bina karantinada Talas ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 katlı bina karantina altına alındı.

3 Petrol üreten ülkelerden rrekor kesinti Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, uygulayacakları ham petrol kesintisine dair nihai karara vardı.

4 DEAŞ terör örgütü Kerkük'te saldırdı Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ’ın düzenlediği saldırıda 1 polis öldü.

5 Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu yorumu: Aynı gemideyiz Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istiyayı reddini yerinde bir karar olarak değerlendirdi.

6 Koronavirüs, temassız ödeme oranını en üst seviyeye çıkardı Koronavirüs salgınından sonra yüzeylere dokunmak istemediğimiz için temassız ödemeye yöneldik. Ayrıca evlerimizde kaldığımız için de internetten alışverişe hız verdik.