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Kayseri'de 1500 dekar ekili alan kül oldu

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, tahıl ekili alanda yangın çıktı. Yangın sonrasında 1500 dekar alan küle döndü.

DHA | 06.07.2019 - 10:55..
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İncesu ilçesi Süksün Mahallesi'nde tahıl ekili alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık bin 500 dekar araziye kadar ulaştı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için mahalleliyle birlikte çalıştı. Mahallelinin de yardımıyla yangın 2 saate söndürüldü.

AÇIKLAMA YAPILDI

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, yangının çıktığı alanda incelemede bulundu.

Şahin, "İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personelleri tarafından en kısa sürede hasar tespit çalışmaları yapılacaktır. Yangında ekili ürünleri zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm halkımızı yangın riski çok yüksek olan bu günlerde hububat ekili alanlarda ateş yakmamaları ve gelişigüzel sigara izmariti atmamaları konusunda hassas olmaya davet ediyoruz." dedi.

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