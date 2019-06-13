Kayseri'de hırsız, 16 kamerayı durdurup 1'ini unutunca yakalandı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir çelik kapı fabrikasının anahtarını ele geçiren hırsız, fabrikaya girip, yarım saat içerisinde fabrikada bulunan 16 kameranın kayıt işlemini durdurdu.

FABRİKANIN ÖNEMLİ EVRAKLARINI ALDI

Bir kamerayı unutan hırsız; fabrikaya ait kaşe, elemanların giriş çıkış imza listesi, maaş bordroları, kimlere, hangi şehre mal gittiğinin ne kadar alacak vereceğinin olduğu yazan ajanda gibi önemli evrakları alıp, kapıyı tekrar kilitleyerek gitti.

Hırsızın kaydını durdurmayı unuttuğu kamera görüntülerinde fabrika içerisinde bulunan laptop, çekmecede takı, PC gibi malzemeleri çalmaması dikkat çekerken, hırsız götüremediği bir evrak dolusu çantayı ve koliyi de merdivene bırakıp gittiği belirlendi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

16 kamerayı kapatıp 1'ini unutunca yakalandı VİDEO





