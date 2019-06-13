taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.848
Euro
6.6124
Altın
1337.07
Borsa
91173.49
Gram Altın
251.139

Kayseri'de hırsız, 16 kamerayı durdurup 1'ini unutunca yakalandı

Fabrikaya giren hırsız, 17 güvenlik kamerasından 16 kameranın kayıt işlemini durdurdu, ancak birini durdurmayı unutunca yakayı ele verdi.

İHA | 13.06.2019 - 12:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir çelik kapı fabrikasının anahtarını ele geçiren hırsız, fabrikaya girip, yarım saat içerisinde fabrikada bulunan 16 kameranın kayıt işlemini durdurdu.

FABRİKANIN ÖNEMLİ EVRAKLARINI ALDI

Bir kamerayı unutan hırsız; fabrikaya ait kaşe, elemanların giriş çıkış imza listesi, maaş bordroları, kimlere, hangi şehre mal gittiğinin ne kadar alacak vereceğinin olduğu yazan ajanda gibi önemli evrakları alıp, kapıyı tekrar kilitleyerek gitti.
Hırsızın kaydını durdurmayı unuttuğu kamera görüntülerinde fabrika içerisinde bulunan laptop, çekmecede takı, PC gibi malzemeleri çalmaması dikkat çekerken, hırsız götüremediği bir evrak dolusu çantayı ve koliyi de merdivene bırakıp gittiği belirlendi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

16 kamerayı kapatıp 1'ini unutunca yakalandı VİDEO


Kayseri'de hırsız, 16 kamerayı durdurup 1'ini unutunca yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump, Polonya'ya F-35 sattı

Trump, Polonya'ya F-35 sattı

110
Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı

85
Yeni nafaka tasarısına itiraz eden 100 kadın

Yeni nafaka tasarısına itiraz eden 100 kadın

541
Bakan Soylu ile Karamollaoğlu arasında pasaport polemiği

Bakan Soylu ile Karamollaoğlu arasında pasaport polemiği

276
Defne Samyeli'nin kızı Deren'den yaz pozu

Defne Samyeli'nin kızı Deren'den yaz pozu

66
Yeni askerlik sisteminde terhis tartışması

Yeni askerlik sisteminde terhis tartışması

144
Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir