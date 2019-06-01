taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8385
Euro
6.5422
Altın
1305.47
Borsa
90589.73
Gram Altın
245.117

Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı

İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

İHA | 01.06.2019 - 18:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kayseri'de Tomarza ilçesinde kaza meydana geldi.

İbiş Erbay (69) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Kubilay Kebeli yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler İbiş Erbay, Kubilay Kebeli ile yolcular Koray Kebeli (30), Gaim Kebeli (55), Gaim Can Kebeli (5), Yurdagül Kebeli (30) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Af çalışması seçimlerden sonra Meclis'te

Af çalışması seçimlerden sonra Meclis'te

520
Darbeci Sisi, umre yaptı

Darbeci Sisi, umre yaptı

221
Anadolu otoyolunda bayram trafiği

Anadolu otoyolunda bayram trafiği

91
Vanlı baba, oğlunun proje ödevi için mini TOMA yaptı

Vanlı baba, oğlunun proje ödevi için mini TOMA yaptı

104
Türkiye-İran sınırında üç askerimiz şehit oldu

Türkiye-İran sınırında üç askerimiz şehit oldu

192
Ali Koç: Terim'e ödenen tazminat kulüplerin parasıdır

Ali Koç: Terim'e ödenen tazminat kulüplerin parasıdır

291
Büyük Çamlıca Camii, Kadir Gecesi'nde doldu taştı

Büyük Çamlıca Camii, Kadir Gecesi'nde doldu taştı

220
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir