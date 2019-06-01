Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı

Kayseri'de Tomarza ilçesinde kaza meydana geldi.

İbiş Erbay (69) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Kubilay Kebeli yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler İbiş Erbay, Kubilay Kebeli ile yolcular Koray Kebeli (30), Gaim Kebeli (55), Gaim Can Kebeli (5), Yurdagül Kebeli (30) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



