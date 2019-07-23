Kayseri'de 3 hırsızlık sanığına 3'er yıl hapis

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Kardelen Sokak'ta bulunan eve toka ile kapıyı açarak giren Deniz G. (29), Hülya I. (28) ve Zekiye G. (44) ziynet eşyalarını çalmak isterken, komşuların ihbarı üzerine gelen polis tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanıklar Deniz G., Hülya I. ve Zekeriya G., karar duruşmasında hazır bulundu.

"PİŞMANIZ" DEDİLER, 3'ER YIL ALDILAR

Son sözleri sorulan sanıklar, pişman olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, sanıklara 'ikametten hırsızlık' suçundan 3'er yıl hapis cezası verdi.



