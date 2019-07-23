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Kayseri'de 375 göçmen ülkelerine teslim edilecek

Aylarca süren çalışmalar sonucunda, çok sayıda yabancı uyruklu kişi ülkelerinin yolunu tutmak için İl Göç İdaresi’ne gönderildi.

İHA | 23.07.2019 - 11:53..
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Kayseri’de 1 Ocak-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında haklarında adli ve idari işlem yapılan 375 yabancı uyruklu şahıs, ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

375 YABANCI UYRUKLU ŞAHIS ÜLKELERİNE DÖNECEK

İl Emniyet müdürlüğü tarafından 1 Ocak-16 Temmuz 2019 arasında 201’i Afganistan, 13’ü Bangladeş, 19’u İran, 78’i Pakistan, 35’i Suriye, 26’sı diğer yabancı ülkelerden olmak üzere haklarında adli ve idari işlem yapılan 375 şahıs ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kayseri'de 375 göçmen ülkelerine teslim edilecek

Kayseri'de 375 göçmen ülkelerine teslim edilecek

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