Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, müşterek çalışması sonucu evlere girmek suretiyle para, döviz ve ziynet eşyaları çalan kız kardeşler E.U. (19) ve Ş.U. (17), bir eve girmek üzereyken ekiplerce suçüstü yakalandı.

Kayseri'de 4 ayrı suçtan aranan kardeşler yakalandı VİDEO



8 HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞAN KARDEŞLER YAKALANDI

Yakalanan E.U. ve Ş.U.'nun 8 farklı hırsızlık olayına karıştığı ve 4 hırsızlık dosyasında da arandığı belirtildi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen E.U. ve Ş.U., emniyete götürüldü.