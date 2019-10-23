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Kayseri'de 41 kişiye FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 41 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

DHA | 23.10.2019 - 08:54..
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Kayseri Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin, Kahramanmaraş, Trabzon, Batman, Niğde, Nevşehir, Kocaeli, Konya, Sivas, Aksaray, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Karaman olmak üzere toplam 15 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında  aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan toplam 41 şüphelinin yerini belirledi.

12 ŞÜPHELİ KARI-KOCA ÇIKTI

Asker, polis, öğretmen, sağlıkçı, gelir uzmanı, mühendis ve özel sektör çalışanı oldukları belirlenen şüphelilerin KHK kapsamında görevlerinden ihraç edildikleri bildirildi. Aranan şüphelilerden 12'sinin de karı-koca oldukları belirtildi.

Kayseri'de 41 kişiye FETÖ operasyonu

EVLERİ KENDİ ADLARINA KİRALAMAMIŞLAR

Şüphelilerin ayrıca, örgüt evinde kaldıkları, kendilerine gelen talimatla deşifre olmamak için evleri kendi adlarına kiralamadıkları, elektrik, doğalgaz, su gibi abonelikleri kendi isimlerine yapmadıkları, binada kendilerini gizledikleri, evlerinden çıkışlarda ve girişlerde tedbirli davrandıkları tespit edildi.

Kayseri'de 41 kişiye FETÖ operasyonu

34 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda 41 şüphelinin yakalanmasına yönelik 35 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Kayseri'de 41 kişiye FETÖ operasyonu

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