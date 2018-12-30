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Kayseri'de 46 kilo esrar ve 43 bin hap ele geçirildi

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda, 46 kilo 300 gram toz esrar ve 43 bin 900 captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi ise gözaltına alındı.

DHA | 30.12.2018 - 15:41..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun batı illerine nakledileceği bilgisini edindi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin Malatya- Kayseri karayolunda düzenlediği operasyonda, durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aracın arka tampon, ön silecek ve yedek lastik kısmına gizlenmiş 46 kilo 300 gram toz esrar ve 43 bin 900 captagon hap ele geçirildi. Araçtaki A.H.(46) ve R.D. (18) ise gözaltına alındı. İki şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kayseri'de 46 kilo esrar ve 43 bin hap ele geçirildi

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