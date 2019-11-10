Kayseri'de 5. kattan düştü, ağır yaralandı

Kayseri'nin Yenidoğan Mahallesi Gökkaya Sokak'ta, 5 katlı apartmanın en üst katında oturan lise öğrencisi Yağmur K., 5 yaşındaki kardeşi evde oynarken balkona çıktı.

TOPRAK ZEMİNE DÜŞTÜ

Burada iddiaya göre dengesini kaybeden Yağmur K., toprak zemin üzerine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BİRÇOK YERİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Vücudunun birçok yerinde kırık meydana gelen Yağmur, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri Yağmur K.'nın düştüğü yer ve evinde inceleme yaptı.