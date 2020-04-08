Kayseri'de 8 katlı bina karantina altına alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sancaktepe Mahallesi 4356'ncı Sokak'ta bulunan Karepark Apartmanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

8 kat, 32 daireden oluşan binaya gelen polis ekipleri, apartmanın dış kapısını mühürledi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Binaya giriş ve çıkışlar da durduruldu. Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi. Apartmanın da Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildiği bildirildi.

YİYECEKLERİ VEFA GRUBU KARŞILAYACAK

Binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.