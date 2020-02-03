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Kayseri'de akaryakıt istasyonu marketinde silahlı soygun

Kocasinan ilçesinde, yüzü maskeli ve silahlı bir kişi, akaryakıt istasyonunun marketinden bir miktar para ve tekel ürünü çalarak kayıplara karıştı.

AA | 03.02.2020 - 08:46..
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun marketine giren maskeli ve silahlı bir kişi, market çalışanını etkisiz hale getirdi.

KASADAKİ 3 BİN LİRAYI ÇALDI

Daha sonra vitrindeki tekel ürünlerinin bir bölümünü ve kasada bulunan yaklaşık 3 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kayseri'de akaryakıt istasyonu marketinde silahlı soygun

Kayseri'de akaryakıt istasyonu marketinde silahlı soygun ViDEO

HIRSIZ ARANIYOR

İş yerinde parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Polis, bir otomobile binip kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de akaryakıt istasyonu marketinde silahlı soygun

Kayseri'de akaryakıt istasyonu marketinde silahlı soygun

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