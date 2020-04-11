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Kayseri'de annesini ziyarete giden sürücüye 793 TL ceza

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayarak, annesini ziyarete giden sürücüye polis ekiplerince 793 TL ceza kesildi.

DHA |
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Kayseri'de annesini ziyarete giden sürücüye 793 TL ceza

 

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan Adem Gökalp Eker, İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan annesini ziyaret etmek üzere otomobiliyle yola çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nın 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle ilan ettiği sokağa çıkma yasağına uymayan Eker, Kocasinan Bulvarı'nda polis ekipleri tarafından durduruldu.

Ekipler Eker'e nereye gittiğini ve neden sokağa çıkma yasağına uymadığını sordu. Polis memurlarına annesini ziyaret etmek amacıyla dışarı çıktığını söylemesi üzerine ekiplerce Eker'e sokağa çıkma yasağına uymadığı için 793 TL  ceza kesildi.

Annesini ziyarete giden sürücüye 793 TL ceza -1

"ANNEMİN BİRAZ EKSİĞİ VARMIŞ..."

Ceza yediği için üzgün olduğunu belirten Eker, "Sokağa çıkma yasağını haberlerde izledim. Annemin biraz eksiği varmış kendisi yalnız kalıyor. Bu nedenle beni çağırdı. Kendisi 65 yaş ve üzeri dışarı çıkamıyor. Öyle olunca mecbur kalıyorsun. Kimse sokağa çıkmasın ceza yiyoruz. Şu an kendi evime gideceğim. Ceza yedik moralimiz bozuldu" dedi.

Annesini ziyarete giden sürücüye 793 TL ceza -2



Annesini ziyarete giden sürücüye 793 TL ceza -3

Annesini ziyarete giden sürücüye 793 TL ceza -4

Annesini ziyarete giden sürücüye 793 TL ceza -5

Annesini ziyarete giden sürücüye 793 TL ceza -6

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