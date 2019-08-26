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Kayseri'de annesinin reddettiği aslana bakıcı şefkati

Hayvanat bahçesi'nin kralı 'Pusat'ı annesi reddedince bakımını hayvanat bahçesindeki görevli Adem Delioğlan üstlendi.

AA | 26.08.2019 - 14:13..
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Kayseri'de bir hayvanat bahçesinde annesi tarafından kabul edilmeyen aslan yavrusu 'Pusat', görenlerin sevgisini kazanıyor.

Kayseri'de annesinin reddettiği aslana bakıcı şefkati

YAVRU ASLANI SAHİPLENDİ

Hayvanat bahçesinde görevli Adem Delioğlan yavru aslanı sahiplenerek baba şefkatiyle büyütüyor. Hayvanat bahçesinin kralı aslan yavrusu Pusat'ın beslenmesi ve temizliğiyle sabahtan akşama kadar ilgilenen Delioğlan, işini severek yapıyor.

Aslan yavrusuna gözü gibi bakan Delioğlan, kucağında taşıdığı, elleriyle beslediği Pusat'ı yanından hiç ayırmıyor.

HAYVANAT BAHÇESİNİN SEKİZİNCİ ASLANI

Yetkililer, Pusat'ın 23 Nisan'da doğduğunu ve hayvanat bahçesindeki 8'inci aslan olduğunu açıkladı.

Yavru aslana çocuğu gibi bakıyor VİDEO

EKİP ARKADAŞLARIYLA BAKIYOR

Pusat'ın annesi tarafından terk edildiğini aktaran Delioğlan, bu durumun kendisini etkilediğini ve aslan yavrusunu hayatta tutmak için ekip arkadaşlarıyla gayret sarf ettiklerini söyledi.

Kayseri'de annesinin reddettiği aslana bakıcı şefkati

"KENDİ ÇOCUĞUM GİBİ SAHİPLENDİM"

Delioğlan, Pusat'ın bakımı için sabah erken saatlerde işe koyulduğunu dile getirerek, "Evdeki çocuğumuz gibi sabahtan akşama kadar Pusat'ın bakımıyla ilgileniyorum. O da bizi babası gibi görüyor diyebilirim. Her tepkimize bakar, ismini söylediğimizde yanımıza gelir. Pusat'a karşı özel bir ilgim var, kendi çocuğum gibi sahiplendim. Yaşadığı sağlık sorunları beni üzdü çünkü o bakıma muhtaç. Veterinerler ve teknikerler gerekeni yapıyorlar, biz de gözetliyoruz. Doğum yaptığında annesi, Pusat'ı kabul etmedi. Aradan 4-5 ay geçti, kendi elimizle, biberonla, etle besledik. Şimdide sahiplendik büyütüyoruz. Yaşama tutunması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Çocuğumuz gibi bakıyoruz, o da bizi babası kabul etti." dedi.

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