taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0188
Euro
6.5727
Altın
1566.42
Borsa
119797.82
Gram Altın
303.299
Bitcoin
61388.39

Kayseri'de araç takla attı: 2 ölü 2 yaralı

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA | 12.02.2020 - 02:38..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kayseri-Malatya kara yolu Başakpınar Mahallesi yakınlarında, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 F 1077 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp şarampole uçtu.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan Yılmaz Yandım ve Naime Veli hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kazanın meydana geldiği yere çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de araç takla attı: 2 ölü 2 yaralı

Kayseri'de araç takla attı: 2 ölü 2 yaralı

Kayseri'de araç takla attı: 2 ölü 2 yaralı

Kayseri'de araç takla attı: 2 ölü 2 yaralı

İlginizi Çekebilir
Kuşadası’nda 64 kaçak göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Samos Adası'na kaçmaya çalışan bir grup kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Kütahya'da trafik kazası: 3 yaralı
Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Amcası ve babası öldürmeye götürürken polis kurtardı
Erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle babası ve amcasının öldürmek istediği 17 yaşındaki genç kızı, polis aracın arkasında ağzı bantlanmış halde bulundu.
Samsun'da alzheimer hastası adam eşini tüfekle vurdu
Alzheimer hastası şahıs, 70 yaşındaki eşini tüfekle kolundan vurarak yaraladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
Devlet Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti
22
UMKE köylerde mahsur kalan hastalar için seferber
UMKE köylerde mahsur kalan hastalar için seferber
6
Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu öldü
Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu öldü
10
Kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler
Kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler
1
Başakşehir'de orman moloz yığınlarıyla doldu
Başakşehir'de orman moloz yığınlarıyla doldu
0
Kuşadası’nda 64 kaçak göçmen yakalandı
Kuşadası’nda 64 kaçak göçmen yakalandı
0
ABD ve Almanya, yıllarca 130 ülkeyi dinledi
ABD ve Almanya, yıllarca 130 ülkeyi dinledi
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir