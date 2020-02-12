Kayseri'de araç takla attı: 2 ölü 2 yaralı

Kayseri-Malatya kara yolu Başakpınar Mahallesi yakınlarında, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 F 1077 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp şarampole uçtu.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan Yılmaz Yandım ve Naime Veli hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kazanın meydana geldiği yere çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.