Kayseri'de ayrılmak istedi diye sevgilisini vurdu

Kayseri'nin Ahmetpaşa Caddesi'nde, bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, işsiz kalan Özkan O.'dan ayrılmak istedi.

AYRILMAK İSTEDİ DİYE VURDU

Özkan O., ayrılma teklifini kabul etmeyerek, Şimşek'in peşini bırakmadı. Özkan O., işten çıkışını beklediği Şimşek ile ayrılma konusunda tartışmaya başladı. Şimşek'in ayrılma konusunda ısrar etmesi üzerine Özkan O., belinden çıkardığı tabanca ile genç kadına 3 el ateş açtı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Şimşek, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Genç kadın hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası otomobille kaçan Özkan O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.





















