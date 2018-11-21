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Kayseri'de baba ve oğlu at keserken yakalandı

Kayseri'de boş arazide at keserken jandarma tarafından yakalanan Kırgız baba ve oğluna 9'ar bin lira para cezası kesildi. Şüpheliler, "Atı kesip, yiyecektik" diye ifade verdi.

DHA | 21.11.2018 - 12:15..
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Boş arazide at keserken jandarma tarafından yakalanan Kırgız baba ve oğluna 9'ar bin lira para cezası kesildi. Şüpheliler, "Atı kesip, yiyecektik" dedi.

''ATI KESİP, YİYECEKTİK''

İncesu ilçesi Kızılören mevkisinde vatandaşlar, iki yabancı uyruklu kişinin at kestiğini gördü. Bu anları cep telefonuyla görüntüleyen bir çoban, jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbarla jandarma ekipleri olay yerine geldi. Jandarmanın yaptığı incelemede, şüphelilerin, Adıyaman'dan satın aldıkları, misafir araçla kente gelen Kırgız baba ve oğul oldukları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, "Atı kesip, yiyecektik" diye ifade verdi.

SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, Cumhuriyet Savcılığınca alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheli baba ve oğluna '5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet' suçundan 9'ar bin lira para cezası kesildi. Kesilen atın eti ise İlçe Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

Kayseri'de baba ve oğlu at keserken yakalandı


Kayseri'de baba ve oğlu at keserken yakalandı

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