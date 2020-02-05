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Kayseri'de bir araç duraktaki yolcu otobüsüne çarptı

Kayseri'de bir otomobilin duraktaki yolcu otobüsüne çarpması sonucu hurdaya dönen otomobildeki sürücü ağır yaralandı.

İHA | 05.02.2020 - 01:44..
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Kayseri Osman Kavuncu Bulvarı Şeker mevkisinde, Ahmet G. (30) yönetimindeki 07 AHD 970 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta yolcu alan 38 AB 117 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı.

1'İ AĞIR 2 YARALI

Kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü Ahmet G. ve otobüste bulunan 1 yolcu yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, otomobil çekici ile kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de bir araç duraktaki yolcu otobüsüne çarptı

Kayseri'de bir araç duraktaki yolcu otobüsüne çarptı

Kayseri'de bir araç duraktaki yolcu otobüsüne çarptı

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