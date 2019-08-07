Kayseri'de bir esnaf eski eşinin yeni ailesini bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde esnaflık yapan 49 yaşındaki H.U., 10 yıl önce boşandığı eski eşinin evlendiği 44 yaşındaki Kemal Aslan ve 16 yaşındaki oğlu Ahmet Emin Aslan ile karşılaştı.

H.U. ile Kemal Aslan arasında, tartışma çıktı.

BABA VE OĞLUNA BİR ANDA BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışma kısa sürede, bıçaklı kavgaya dönüştü. H.U., Kemal Aslan ve oğlu Ahmet Emin Aslan'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı; suç aletini de çöp konteynerine atıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Baba Kemal Aslan Şehir Hastanesi'ne, oğlu Ahmet Emin Aslan da Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Ahmet Emin Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba Kemal Aslan ise tedavi altına alındı.

"PİŞMANIM"

Olaydan kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim olan H.U., gözaltına alındı. H.U., emniyetteki işlemlerin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Hastaneden çıkarılırken görüntü alan basın mensuplarına, "Pişmanım." diye seslenen H.U., adliyeye sevk edildi.