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Kayseri'de bir kadın 11'inci kattan atladı

Kayseri'de bunalımda olduğu iddia edilen 25 yaşındaki 11'inci kattan atlayarak intihar etti.

DHA | 31.12.2019 - 04:30..
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Billur Caddesi'nde saatler 23.00 sıralarında, psikolojik bunalıma giren Fethiye K. 15 katlı binanın 11'inci katındaki evlerinin penceresinden atladı.

Kayseri'de bir kadın 11'inci kattan atladı

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Fethiye K.'nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri'de bir kadın 11'inci kattan atladı

Kayseri'de bir kadın 11'inci kattan atladı

Kayseri'de bir kadın 11'inci kattan atladı

Kayseri'de bir kadın 11'inci kattan atladı

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