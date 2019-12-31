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Kayseri'de bir kişi kendini yakmaya çalıştı

Kayseri'de Valilik binası önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmak isteyen şahsa itfaiye tazyikli su ile müdahale etti.

İHA | 31.12.2019 - 05:52..
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Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Valilik binası önünde saat 23.30 sıralarında, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen T.S. üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi.

Kayseri'de bir kişi kendini yakmaya çalıştı

TAZYİKLİ SU İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Bu sırada olayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, polis ekiplerinin de yardımıyla tazyikli su ile T.S.'nin kendisini yakmasını önledi.

Kayseri'de bir kişi kendini yakmaya çalıştı

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Tazyikli su nedeniyle yere yığılan T.S.'yi sağlık ekipleri ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri'de bir kişi kendini yakmaya çalıştı

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