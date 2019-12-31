Kayseri'de bir kişi kendini yakmaya çalıştı

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Valilik binası önünde saat 23.30 sıralarında, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen T.S. üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi.

TAZYİKLİ SU İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Bu sırada olayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, polis ekiplerinin de yardımıyla tazyikli su ile T.S.'nin kendisini yakmasını önledi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Tazyikli su nedeniyle yere yığılan T.S.'yi sağlık ekipleri ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.