Kayseri'de bisikletle çekirdek ayıklama yöntemi

Kayseri'nin Develi ilçesinde ay çekirdeği üreticiliği yapan Nevzat Kuzay, ay çekirdeğini ayıklamanın en kolay yolunu araştırdıklarını ve en son bisiklet kullandıklarını söyledi.

"TEKERE DİNAMO YAPTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Kuzay; "Bisikletle yapmak daha kolay oluyor. Tekere dinamo yaptırmayı düşünüyoruz, böylelikle yorulmadan daha hızlı ve daha kolay yapılır diye düşünüyoruz." dedi.

Ay çekirdeği ayıklamanın kolay yolu

"TRAKTÖRLE YAPILINCA TEKER KOKUSU SİNİYOR"

Çiftçi Feramuz Şimşek ise, ay çekirdeğinin Niğde ve Nevşehir'de traktör tekeri kullanılarak çıkarıldığını ve çekirdeklere teker kokusu sindiğini söyleyerek, "Biz de yaptığımız araştırmalarda, bisiklet tekerinin kullanıldığını gördük. Biz de denemek istedik. Ay çekirdeği millere sürterek daha kolay ayıklanıyor ve lastik kokusu olmuyor." dedi.