taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7167
Euro
6.3288
Altın
1502.93
Borsa
103251.81
Gram Altın
275.851
Bitcoin
58921.28

Kayseri'de bisikletle çekirdek ayıklama yöntemi

Ay çekirdeği üreticileri, hasadını yaptıkları ay çekirdeğini bisiklet tekeriyle ayıklıyor.

İHA | 16.09.2019 - 11:38..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Kayseri'nin Develi ilçesinde ay çekirdeği üreticiliği yapan Nevzat Kuzay, ay çekirdeğini ayıklamanın en kolay yolunu araştırdıklarını ve en son bisiklet kullandıklarını söyledi.

"TEKERE DİNAMO YAPTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Kuzay; "Bisikletle yapmak daha kolay oluyor. Tekere dinamo yaptırmayı düşünüyoruz, böylelikle yorulmadan daha hızlı ve daha kolay yapılır diye düşünüyoruz." dedi.

Ay çekirdeği ayıklamanın kolay yolu

"TRAKTÖRLE YAPILINCA TEKER KOKUSU SİNİYOR"

Çiftçi Feramuz Şimşek ise, ay çekirdeğinin Niğde ve Nevşehir'de traktör tekeri kullanılarak çıkarıldığını ve çekirdeklere teker kokusu sindiğini söyleyerek, "Biz de yaptığımız araştırmalarda, bisiklet tekerinin kullanıldığını gördük. Biz de denemek istedik. Ay çekirdeği millere sürterek daha kolay ayıklanıyor ve lastik kokusu olmuyor." dedi.

Kayseri'de bisikletle çekirdek ayıklama yöntemi

Kayseri'de bisikletle çekirdek ayıklama yöntemi

Kayseri'de bisikletle çekirdek ayıklama yöntemi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'tan S.Arabistan'a saldırıya hazırız mesajı

Trump'tan S.Arabistan'a saldırıya hazırız mesajı

108
Kalben: Artık İbrahim Tatlıses şarkısı söylemem

Kalben: Artık İbrahim Tatlıses şarkısı söylemem

167
Bolu'da taksiciden kadın müşterisine ayna saldırısı

Bolu'da taksiciden kadın müşterisine ayna saldırısı

189
Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı

Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı

159
Bafra'da piknikçiler orman yangınına sebep oldu

Bafra'da piknikçiler orman yangınına sebep oldu

66
Anastasiadis, Maraş için Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek

Anastasiadis, Maraş için Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek

57
Neslican Tay yoğun bakımda

Neslican Tay yoğun bakımda

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir