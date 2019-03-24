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Kayseri'de bisikletliler sokakta

Hayvanseverler, bisikletleriyle sokak hayvanları için beslenme noktalarına mama ve su bıraktı.

AA | 24.03.2019 - 14:40..
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Kayseri'de bisikletliler sokakta

Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derneği ve Kayseri Bisikletliler Derneği tarafından organize edilen, sponsorlarca desteklenen etkinliğe, her yaş ve meslek grubundan katılan hayvanseverler, bir alışveriş merkezinin önünde toplandı.

Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte hayvanlar konusunda duyarlılık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Kayseri'de bisikletliler sokakta

HAYVANLARLA İLGİLİ YAŞANAN SORUNLAR

Derneği Kayseri'de 2013 yılında kurduklarını aktaran Uzel, hayvanlarla ilgili yaşanan sorunlara değinerek, şunları kaydetti: "Kayseri'de vahşet olayını engelleyemedik. Daha dün bir vatandaş arabasının arkasına köpeği bağlayıp bağına götürmeye çalışırken kameralara yakalandı. Gerekli işlemleri yaptık, köpeği barınağa aldırdık. Açıklaması şu, 'Arabamda yer yoktu, onun için köpeği arabanın arkasına bağlamak zorunda kaldım.' Hala hayvanları eşya gibi acı duymayan, hiçbir hissi, duygusu olmayan canlılar gibi görüyoruz maalesef. Bu konuda duyarlılık oluşturmak için bu tür çalışmalar yapmamız gerektiğini düşündük. Arkadaşlarımız bisikletlerle besleme yapacak."

Kayseri'de bisikletliler sokakta

Etkinliğe katılan Ece Terzioğlu da özellikle son zamanlarda bazı insanların hayvanlara karşı çok fazla zulüm yaptığı görüntülerle karşılaştıklarını belirtti.

Bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Terzioğlu, "Bu etkinliği, 'Ne kadar çok insan toplanırsa o kadar sesimizi duyururuz' diye düzenliyoruz. Hayvanları çok seviyoruz, onlara iyi ve güzel bakmalıyız. Çünkü bizden başka kimseleri yok." dedi.

Kayseri'de bisikletliler sokakta

Etkinliğe katılan Millet İttifakı CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sema Karaoğlu da bu tür sosyal sorumluluk etkinliklerinin önem taşıdığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından bisikletlerine binen hayvanseverler, gece kar yağan ve soğuk hava koşullarının etkili olduğu kentte, sokak hayvanlarının aç kalmaması için önceden belinlenen beslenme noktalarına mama ve su bıraktı.

Kayseri'de bisikletliler sokakta

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