Kayseri’de bonzai maddesi polise takıldı

İl genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda H.M. (41), M.S. (57) ve A.E. (30) yakalandı.
UYUŞTURUCUYU 6 PARÇAYA BÖLMÜŞLER
Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında, satışa hazır vaziyette paketlenmiş 6 parça halinde toplam 19.25 gram gelen bonzai maddesi ele geçirildi. Yakalanan şahıslar, ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.