Kayseri'de çaldıkları araçla Mersin'de yakalandılar

Sistan eyaletinde varlığı 200 milyon yıl öncesine dayanan yaşayan fosil ortaya çıkarıldı.

İran’da 200 milyon yıllık fosil bulundu

Tuzla Piyade Okulu'nda 4 katlı bir koğuşun giriş katında yangın çıktı.

Söke ilçesinde, 3.8 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem meydana geldi.

Çin'de yaşayan Tian Jiwen, ince bir işçiliğin ardından yumurta kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor.

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Yetiştirme yurdunda büyüdü, kimsesiz çocuğu sahiplendi

Bolu'da, 7 yaşındayken babasının ölümü üzerine 2 kardeşiyle yetiştirme yurduna verilen ve burada büyüyen Kadir Bayraktar, yaşayamadığı aile sevgisini, koruyucu ailesi olduğu küçük kıza veriyor.