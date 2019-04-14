taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76735
Euro
6.52865
Altın
1290.485
Borsa
95976.82
Gram Altın
239.354

Kayseri'de çaldıkları araçla Mersin'de yakalandılar

Kayseri'den çaldıkları otomobili Antalya'ya götürürken Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrol noktasından kaçan 2 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

İHA | 14.04.2019 - 04:06..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Çaldıkları spor otomobille Antalya’ya gitmek üzere yola çıkan 2 şüpheli, Mersin’in Erdemli ilçesine geldiklerinde, polis kontrol noktasında paniğe kapılarak kaçmaya başladı.

Kayseri'de çaldıkları araçla Mersin'de yakalandılar

ARAÇTAN İNİP YAYA KAÇMAYA ÇAÇIŞTILAR

Aracın peşine düşen polisle şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Polisten bir süre kaçan zanlılar daha sonra araçtan inerek narenciye bahçelerinde izlerini kaybettirmeye çalıştı. Bahçeyi kuşatarak arama yapan ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Kayseri'de çaldıkları araçla Mersin'de yakalandılar

İki zanlı gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken, çalıntı olduğu belirtilen otomobilde parmak izi araştırması yapıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kayseri'de çaldıkları araçla Mersin'de yakalandılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuzla'da piyade okulunda yangın

Tuzla'da piyade okulunda yangın

29
Yetiştirme yurdunda büyüdü, kimsesiz çocuğu sahiplendi

Yetiştirme yurdunda büyüdü, kimsesiz çocuğu sahiplendi

12
Emre Mor 129 gün sonra Celta Vigo'da ilk 11'de

Emre Mor 129 gün sonra Celta Vigo'da ilk 11'de

4
Makam odasını çocuklar için kütüphane yaptı

Makam odasını çocuklar için kütüphane yaptı

1
Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

2
Aydın’da deprem

Aydın’da deprem

1
İran’da 200 milyon yıllık fosil bulundu

İran’da 200 milyon yıllık fosil bulundu

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir