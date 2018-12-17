Kayseri'de canlı bomba saldırısında şehit olan 15 asker, anıldı

1'inci Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsü durağa girdiğinde, 'Çektar' kod adlı PKK'lı teröristin, kendisini ve kullandığı aracı patlatması sonucu şehit olan 15 asker, saldırının ikinci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

SİLAH ARKADAŞLARI VE SEVENLERİ KATILDI

Olayın yaşandığı yerde yapılan anma törenine, saldırıdan yaralı kurtulan askerler, şehitlerin yakınları ve birlikte görev yaptıkları silah arkadaşları katıldı.

Kayseri'de STK temsilcileri ve gençler, sabah erken saatlerde ellerinde Türk bayrakları ve başlarında mavi bereler, saldırının düzenlendiği Talas Bulvarı ERÜ kampüsü yakınındaki durağın önüne gelerek beklemeye başladı.

ÇELENK BIRAKILDI

1'inci Komando Tugayı Köşk Kışla önünde buluşan Erciyes Mavi Kartallar Derneği üyesi eski askerler ile Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi üyeleri de bir süre sonra Türk bayrakları ve çelenkle birlikte durağa geldi.

MAVİ KARTALLAR HER YIL KAYSERİ'DE BULUŞACAK

Burada saygı duruşunda bulunan, İstiklal Marşı'nı okuyan grup, isimleri tek tek okunan şehit askerler için dua etti. İstanbul'dan gelerek anma törenine katılan Erciyes Mavi Kartalları Derneği üyeleri adına başkan Erkan Hiçyılmaz, "2 yıl önce burada 15 silah arkadaşımızı hain terör saldırısında yitirdik. Kendilerini anıyor ve unutmuyoruz. 1'inci Komando Tugayı'nda daha önce görev yapan asker, subay, astsubay ve uzmanlar olarak, her yıl Kayseri'de buluşacağız'' diye konuştu.

"RAHMETLE ANIYORUZ"

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Uçkan da, "Terör olayının meydana gelmediği Kayseri, 17 Aralık 2016'da terör örgütü tarafından özellikle seçildi. O hainler şunu bilsin ki; bu tür saldırılar milletimizi birbirne daha çok yaklaştırmakta, bugün olduğu gibi kenetlemektedir. Şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyor, bu hain saldırıda gazi olan kardeşlerimize uzun ömürler diliyoruz'' dedi.

ADI 'KOMANDALAR DURAĞI' OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

İki yıldan beri Komandolar Durağı adı verilen durakta nöbet tutan Fevzi Kurtoğlu, Erciyes Üniversitesi'nin tel örgülerinin üzerine, şehitlerin isim ve fotoğraflarının bulunduğu birer Türk bayrağı astı. Şehit aileleri de durağa mavi bere ve çiçek bıraktı. Törene katılanlar 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Tören nedeniyle Talas Bulvarı'nda trafik tek yönlü olarak bir süre trafiğe kapalı kaldı.