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Kayseri'de çocuk parkını benzin döküp yaktılar

Kocasinan'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin benzin dökerek yaktığı çocuk parkı kullanılamaz hale geldi.

DHA | 13.01.2020 - 15:38..
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Kayseri'de Kocasinan'a bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki Doğu Sanayi Parkı'na gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, benzin dökerek yangın çıkardı.

Alevler oyun araçlarını sararken, yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine parka gelen itfaiye görevlileri, yangını söndürdü.

Yangın sırasında parkta kimsenin olmadığı öğrenilirken, benzin döküp ateşe veren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

"YETKİLİLER BİZE YARDIM ETSİN"

Muhtar Şeref Yılmaz, parkın yakılmasına tepki göstererek, "İnsanlar neden çocukların oynadığı parkı yakar? Yetkililerimiz bize yardım etsin." dedi.

Gökçe Aydemir (10) ise daha önce de aynı parkın yakıldığını belirterek, korktuklarını söyledi. 
Mahalle sakinleri de ise parkı ateşe verenlerin yakalanmasını istediklerini dile getirdi.

Kayseri'de çocuk parkı benzin dökülerek, yakıldı -1


Kayseri'de çocuk parkı benzin dökülerek, yakıldı -2

Kayseri'de çocuk parkı benzin dökülerek, yakıldı -3

Kayseri'de çocuk parkı benzin dökülerek, yakıldı -4

Kayseri'de çocuk parkı benzin dökülerek, yakıldı -5

Kayseri'de çocuk parkı benzin dökülerek, yakıldı -6

Kayseri'de çocuk parkı benzin dökülerek, yakıldı -7

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