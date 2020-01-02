Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz 30 Aralık'ta Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 9 kişinin Kayseri’de olduğu belirlendi.

Sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basan ekipler, 9 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

4 KİŞİ SINIRDIŞI EDİLECEK

Evlerde yapılan aramada da dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Gözaltında bulunan 9 kişiden 4'ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine, 5'i de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.