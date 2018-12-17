Konya'da DEAŞ üyesi yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunan zanlının, yakalanması için soruşturma başlattı.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği ve Konya'da ikamet ettiği belirlenen F.E.D., Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alınarak Kayseri'ye getirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.