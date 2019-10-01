Kayseri'de definecinin acı sonu

Define avcısı 22 yaşındaki iki genç Yunus E. ile Süha Enes M., define aramak için bir mağaraya girdi.

BİRİ KAPIDA BEKLEDİ

Süha Enes M, mağaranın kapısında gözcülük yaparken arkadaşı Yunus E., define aramak için mağaraya girdi. Ancak hiç beklemedikleri bir talihsizlik yaşadı.

DEFİNE İÇİN MAĞARAYA GİRDİ ÖLDÜ

Süha Enes M, mağaranın kapısında gözcülük yaparken arkadaşı Yunus E, define aramak için girdiği mağarada oluşan göçük altında kaldı.

Define ararken göçük altında kalan kişi öldü VİDEO



DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Kapıda gözcülük yapan Süha Enes M, durumu polise bildirdi. Olay yerine, polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından göçük altından çıkarılan Yunus E'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, Süha Enes M'yi gözaltına aldı.